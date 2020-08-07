شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تستقبل طلاب تنسيق الثانوية العامة بـ13 معملًا و300 كمبيوتر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة عين شمس، الجمعة، عن سعادتها لاختيار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لها كمقر لمكتب التنسيق المركزي للمرة الأولى.

وقالت الجامعة، في بيان لها، إنها وضعت استعدادات وترتيبات لاستقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بمعامل التنسيق الإلكتروني المميزة بالجامعة وكلياتها المختلفة لمساعدتكم في ترتيب رغباتكم بمراحل التنسيق الإلكتروني المختلفة، مع الحفاظ على إجراءات الدولة في مكافحة كورونا.

وأكد الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعة حرصت على توفير كل التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق حتى نهاية أكتوبر المقبل، من خلال عدد 13 معملًا في خمس كليات، هي: (الآداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) وبكلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية) وبكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني) وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة، وهي معامل مجهزة تماما لاستقبال أبنائنا طلاب الثانوية العامة لإتاحة تسجيل رغباتهم إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن معامل التنسيق الإلكتروني تتخذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا والتي تضمن سلامة الطلاب وأولياء أمورهم والعاملين، حرصا على مصلحة الطلاب، حيث يتوافر عدد 300 جهاز كمبيوتر بمعامل التنسيق لعدم التزاحم وسيدخل الطلاب ملتزمين بارتداء الكمامات للتسجيل على دفعات على ألا تزيد نسبة الإشغال بالقاعات على 25٪ من سعة القاعة.

والمقرر أن يبدأ التسجيل الإلكترونى بها من خلال موقع التنسيق الإلكترونى التابع لوزارة التعليم العالي، على الرابط التالى: WWW.TANSIK.EGYPT.GOV.EG عن طريق استخدام الرقم القومى ورقم جلوس الطالب، ثم إدخال البيانات الشخصية الخاصة به واختيار اختبارات القدرات الراغب في أدائها، وفى نهاية عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة الإيصال الذي يفيد بتسجيل رغبته ونوع اختبار القدرات الذي يرغب في أدائه.

وسيتم التسجيل الإلكتروني وفق الخطة الزمنية المحددة من المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، من السبت 8 أغسطس حتى الخميس 20 أغسطس.

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