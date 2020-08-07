شكرا لقرائتكم خبر عن فوز «هندسة القاهرة» بالمركز الأول في أكبر مسابقة أمريكية لمشروعات التكييف والتبريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت كلية الهندسة جامعة القاهرة بالمركز الأول في أكبر مسابقة لمشروعات التخرج لطلاب الجامعات على مستوى العالم، متفوقة على كل الجامعات المشاركة، بما فيها جامعات أمريكية.

جاء ذلك في بيان أصدرته الجمعية الأمريكية لمهندسي التكييف والتبريد ASHRAE، الجمعة، وهي أكبر جمعية علمية مهنية عالمية في هذا المجال.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تفخر بما حققه طلابنا من تفوق وتميز يثبت قدرتهم على المنافسة العالمية بجدارة، وهو بمثابة شهادة دولية جديدة لجامعة القاهرة، وقد أصبح تخريجنا طلابًا بمواصفات دولية واقعًا مشهودًا ومتحققًا.

وأضاف أن النتيجة التي أعلنتها أكبر جمعية علمية ومهنية عالميًا، تؤكد التميز والتفرد للجامعة وهو نتيجة طبيعية للجهود المستمرة التي نبذلها للارتقاء بالمنظومة العلمية والتعليمية والبحثية التي يجري تنفيذها وفق استراتيجية محددة لجامعتنا التي تمضي بخطى متسارعة واثقة نحو جامعات الجيل الثالث.

وقال إن جامعة القاهرة تواصل دورها المجتمعي وتساهم بجهود علمائها في المرحلة الراهنة لدعم بناء دولة مصرية حديثة قادرة على مواجهة التحديات.

وقدم الدكتور الخشت التهنئة للطلاب الفائزين، وفريق الإشراف من أساتذة كلية الهندسة الذين أثبتوا أن العلم رسالة عالية المقام؛ مشيدًا بما يقدمه أساتذة الجامعة مع طلابهم، لتخريج جيل مسلح بالعلم، مؤمنًا بوطنه وحقه في أن يتبوأ مكانته اللائقة.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبدالفتاح، عميد كلية الهندسة، إن المشروع الفائز الذي قدمه مجموعة من طلاب البكالوريوس بقسم هندسة القوى الميكانيكية، كان بعنوان: HVAC Design Calculationns وشارك فيه 5 طلاب بالبكالوريوس، هم: إسلام محمد على، وأحمد محمد سلطان، وعمرو جمال، ومصطفى أحمد السيد، ومارك مجدى فؤاد، وسوف يحصل الطلاب الفائزون على جائزة قدرها 2000 دولار.

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وسيسافر أحد الطلاب لحضور المؤتمر الشتوي السنوي القادم للجمعية والذي سيقام في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، يناير المقبل.