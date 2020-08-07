شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1600 عبوة دواء بيطري منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في حملة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية الطب البيطري بالشرقية، بالاشتراك مع الجهات المعنية، حملات تفتيشية مفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية، لضبط سوق الأدوية البيطرية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، شنت إدارة الخدمات بالمديرية، بالاشتراك مع مباحث التموين وشرطة البيئة والمسطحات المائية، خلال شهر يوليو 2020 حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية، وسيارات توزيع الأدوية بمراكز المحافظة لضبط سوق الدواء البيطري والعيادات المخالفة.

وأضاف أن الحملات أسفرت عن تحرير 6 محاضر مخالفة لمراكز بيع أدوية بيطرية، وضبط ١٦٠١ عبوة لـ 64 صنف دواء بيطري مخالف، ما بين أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وأخرى محظور تداولها بيطريا، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.