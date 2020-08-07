شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من «التعليم» على نتائج طلاب مدرسة اللواء رفعت عاشور بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا، اليوم الجمعة، لتوضيح حقيقة نتيجة الثانوية العامة لمدرسة الشهيد اللواء رفعت عاشور التابعة لإدارة ميت سلسيل التعليمية بمحافظة الدقهلية، والتي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين، وتكشف عن مجاميع للطلاب حصلوا على أكثر من 400 درجة، والتي يظهر بها أرقام جلوس متفرقة وليست متتالية داخل اللجان.

وأوضحت الوزارة أنها فور رصدها ما تم تداوله، قامت ببحث وتشريح المجموع الكلي لطلاب المدرسة، تبين أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بالمدرسة بلغوا 403 طلاب، منهم 384 طالبًا ناجحًا، و17 طالبًا (دورًا ثانيًا)، و3 طلاب راسبين.

ولفتت إلى أنه بعد تشريح درجات الطلاب الناجحين، تبين أن هناك 226 طالبًا حصلوا على درجات من 205 إلى 379.5 درجة، و24 طالبًا حصلوا على درجات من 380 إلى 384.5 درجة، و20 طالبًا حصلوا على درجات من 385 إلى 389.5 درجة، و23 طالبًا حصلوا على درجات من 390 إلى 394.5 درجة، و25 طالبا حصلوا على درجات من 395 إلى 399.5 درجة، و25 طالبا حصلوا على درجات من 400 إلى 404.5 درجة، و41 طالبا حصلوا على درجات من 405 إلى أقل من 410 درجات، وذلك يتفق مع نسبة الشرائح للمجاميع على مستوى الجمهورية.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، مع ضرورة الرجوع للمصادر الرسمية والجهات المسؤولة.