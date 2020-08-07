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شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لـ«قومي المرأة» للتوعية بالمشاركة في انتخابات «الشيوخ» بالبحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظم فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة البحيرة حملات طرق أبواب، لدعوة المواطنين إلى المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ بدائرة محافظة البحيرة، تحت عنوان «صوتك لمصر بكرة» والتوعية بأهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.
قالت المهندسة زكية رشاد، رئيس فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، إن حملة طرق الأبواب التب يقوم بتنظيمها المجلس، وتنفذها الرائدات الريفيات تواصلت حتى الآن مع 300 ألف مواطن من جميع الشرائح المستهدفة من السيدات والرجال، فب 140 قرية بجميع مراكز المحافظة، لحث المواطنين على المشاركة السياسية والتصويت فب انتخابات مجلس الشيوخ .
ومن جانبه، أشاد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، بدور فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة فب توعية السيدات والفتيات والرجال بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وتحفيزهن وتشجيعهن على المشاركة الجادة في الاستحقاق الانتخابي لمجلس الشيوخ، والذب من المقرر أن ينطلق يومي 11 و12 اغسطس، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لوضع برامج لتعزيز دور ومشاركة المرأة في الحياة السياسية بهدف تمكين المرأة المصرية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.