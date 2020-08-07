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شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان وزارة التعليم العالى، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2020، وإطلاق وزارة التعليم العالى موقع التنسيق لطلاب الثانوية للبدء فى تسجيل اختبارات القدرات للكليات التى يلزم الالتحاق بها اجتياز اختبار القدرات، يرصد ”الخليج 365” أبرز التوقعات والمؤشرات حول تنسيق 2020 بالنسبة لكليات القطاع الطبي، وفقا لمجمع التكرارى.
1. يتراوح الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البشرى ما بين 98.5% إلى 98.65%.
2. كلية طب الفم الأسنان تنحصر هذا العام ما بين 404 درجة بنسبة 98.5 % و403.5 بنسبة 98.4%.
3. توقف الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة عند 402 درجة بنسبة 98%.
4. الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعى بين 97.9% أو 97.8%.
5. الطب البيطرى 97.56%.
6. يتراوح الحد الأدنى للقبول بالهندسة بين 93.9% و94%.
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