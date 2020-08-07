شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب يحرر محضرا بعد سرقة منزله بالسادس من أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، محضراً فى قسم شرطة 6 أكتوبر بعد سرقة منزله بمنطقة "حى الأشجار" فى السادس من أكتوبر. وقالت مصادر إن الخطيب فوجئ عقب عودته رفقة أسرته من الإجازة الصيفية بالساحل الشمالى، بسرقة العديد من محتويات منزله، لافتة إلى أن الشرطة تجرى حالياً معاينة لمنزل الخطيب لتحديد الجانى وتحديد المسروقات بالتحديد.

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