شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن وصول جثامين 3 مصريين ضحايا انفجار مرفأ بيروت غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة القوى العاملة عن وصول جثامين المصريين ضحايا الإنفجار بمرفأ فى بيروت إلى أرض الوطن صباح غد السبت، وذلك في الساعة السادسة صباحاً على رحلة مصر للطيران رقم 714 القادمة من العاصمة اللبنانية بيروت.

Advertisements

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، فى بيان اليوم، أن الوزير أصدر تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية ببيروت، بمتابعة إجراءات نقل جثامين المصريين ضحايا الإنفجار مرفأ بيروت وهم: "إبراهيم عبد المحسن السيد أبو قصبه، وعلى إسماعيل السيد شحاتة، ورشدى رشدى أحمد الجمل" وجميعهم من مركز سمنود بمحافظة الغربية، حيث حضر أقارب الضحايا الموجودين على الأراضي اللبنانية إلى مقر السفارة لإنهاء إجراءات شحن الجثامين.

وتلقى الوزير اليوم الجمعة ، تقريرا من الملحق العمالى شرين عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت، يفيد أن الجثامين ، سيصل في الموعد المتقدم، موضحة أن أقارب وأسر الضحايا الموجودين على الأراضي اللبنانية أنهوا إجراءات شحن الجثامين، وقد تم إبلاغهم تعازى وزير القوى العاملة محمد سعفان فى هذا المصاب الأليم .