شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر 1 ظهرا.. ارتفاع بدرجات الحرارة غدا والرطوبة تسجل 82% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ" الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، ارتفاع بالدرجات حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية نشاط للرياح، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 82%.

ارتفاع بدرجات الحرارة غدا والرطوبة تسجل 82% والعظمى بالقاهرة 38 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، ارتفاع بالدرجات حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية نشاط للرياح، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 82 % .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وأمطار خفيفة تكون غزيرة أحيانا على حلايب وشلاتين والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة .





التعليم: تمكين الطالبة بسملة من الاطلاع على كراسة إجابتها فى الكنترول

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه سوف يتواصل مع الطالب بسملة عصام سلامة، بعد حجب نتيجتها عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة الثلاثاء الماضى، مؤكدا أنه سوف يمكن الطالبة من الاطلاع على كراسة إجاباتها داخل الكنترول دون أى مقابل، باعتبارها شكوى يتم التحقيق فيها، مضيفا أنه إذا ثبت حقها فى أى شئ من درجات وخلافه سوف تحصل عليها كاملة دون تردد.

وأضاف رئيس الامتحانات فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الوزارة تعمل لمصلحة الطلاب، ومن ثم أى طالب يثبت حقه فى أى شئ سيحصل عليه.





بالأسماء.. استخراج 8 جثث من أسفل أنقاض منزل الصاوى المنهارة بالمحلة

شهدت منطقة الرجبى بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية مصرع 8 أشخاص جراء انهيار منزل مكون من 5 طوابق، عصر أمس الخميس، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ من استخراج 8 جثث من أسفل الأنقاض، والتى استمرت حتى فجر اليوم.

والضحايا هم: منى عبدالنبى وندى السيد عبدالفتاح 21سنة طالبة جامعية، وأميرة السيد عبدالفتاح 19سنة، ومنة السيد عبدالفتاح 14سنة، ومروة ابو العنين وطفليها إياد إبراهيم ومحمد إبراهيم، وعبده عبدالفتاح الصاوي وثلاثه مصابين

على الجانب الآخر، صرح محمود الحاكم رئيس نيابة أول المحلة بدفن الجثث الثمانية، بعد قيام فريق النيابة بمعاينة الجثث داخل مشرحة المستشفى العام بالمحلة.





وزير التنمية المحلية: 1.5مليار جنيه إجمالى متحصلات جدية التصالح بمخالفات البناء

أوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن المواطنين الراغبين في التصالح تقدموا حتى الآن بنحو 600 ألف طلب، وبلغ إجمالى المتحصلات حتى الآن 1.5 مليار جنيه، منها حوالى نحو 1.1 مليار جنيه رسوم سداد مبلغ جدية التصالح الذى تبلغ نسبته 25% من إجمالى قيمة المخالفة.

جاء ذلك خلال استعراضه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من وزارة التنمية المحلية بشأن التصالح في مخالفات البناء وجملة العوائد المحصلة منها، اعتبارا من 14 يوليو 2020 وحتى 5 أغسطس 2020.

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الحكومة: إحالة 12641 حالة مخالفة بناء للنيابة العسكرية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من وزارة التنمية المحلية بشأن التصالح في مخالفات البناء وجملة العوائد المحصلة منها، اعتبارا من 14 يوليو 2020 وحتى 5 أغسطس 2020.

وشدد رئيس الوزراء على إصرار الدولة على استيداء حقها وتسوية أوضاع المخالفات التي تمت على مدار السنوات الماضية، طبقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، مشيداً بالإقبال الذي تشهده حتى الآن إجراءات تلقي طلبات التصالح، وسداد مبلغ جدية الحجز، داعياً المواطنين إلى التعاون وعدم التردد في السعي نحو تسوية أوضاعهم وأداء حق الدولة الذي لن تتهاون فيه.

ممثل الصحة العالمية بمصر: السيسى من الرؤساء القلائل المهتمين بالصحة العامة

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، والذى انتهت فترة خدمته فى القاهرة، والدكتورة نعيمة القصير، الممثل الجديد للمنظمة فى مصر، وحضر اللقاء الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

واستهلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، المقابلة، بالإعراب عن شكرها لرئيس الوزراء لاستقباله الدكتور جون جبور، تكريماً له على على الجهود المخلصة التى بذلها خلال فترة عمله فى مصر، وإسهاماته القيمة فى كل مبادرات الصحة العامة التى تم إطلاقها على مدار السنوات الماضية.

الولايات المتحدة تعرب عن دعمها لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان

أعلن مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تشجع جميع الدول على تسوية المسائل الحدودية البحرية سلميا وبما يتماشى مع القانون الدولي، وذلك في أعقاب توقيع اتفاق الحدود البحرية بين اليونان ومصر أمس الخميس.

وذكرت صحيفة (ذا كاثمريني) اليونانية عبر موقعها الإلكتروني أن المسؤول الامريكي - الذي لم يكشف عن هويته - أشار إلى دعم بلاده للاتفاقية التي تحدد المنطقة الاقتصادية الحصرية بين البلدين المتوسطيين.





بدء تسليم 336 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بـ"دار مصر" بالعبور 30 أغسطس

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء جهاز مدينة العبور، يوم الأحد الموافق 30 أغسطس الجاري، فى تسليم 336 وحدة سكنية (14 عمارة – أكواد 211، و311، و421)، بالمرحلة الثانية، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها.

وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم تحرير محاضر استلام الوحدات، وهى جاهزة للتسليم للحاجزين من يوم الأحد 30 أغسطس الجاري، على مدار 14 يوم عمل، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العبور (سوق العبور)، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإرسال خطابات للحاجزين، وإخطارهم بموعد بدء التسليم.