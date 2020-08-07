شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2020.. الخريطة الكاملة لأماكن أداء اختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدا السبت، اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالنسبة للكليات التى يستلزم القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، وفقا للجدول الزمنى الذى وضعته وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات.

وتشمل اختبارات القدرات، كليات الإعلام، والفنون الجميلة (فنون– عمارة)، والفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط – بنها – بني سويف)، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وشعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، وكليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر)، وكليات التربية الرياضية، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية .

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وفيما يلى ينشر ”الخليج 365” الخريطة الكاملة لأماكن أداء اختبارات القدرات وفقا للأماكن التى حددتها وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات:-