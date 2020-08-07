شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تمكين الطالبة بسملة من الاطلاع على كراسة إجابتها فى الكنترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه سوف يتواصل مع الطالب بسملة عصام سلامة، بعد حجب نتيجتها عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة الثلاثاء الماضى، مؤكدا أنه سوف يمكن الطالبة من الاطلاع على كراسة إجاباتها داخل الكنترول دون أى مقابل، باعتبارها شكوى يتم التحقيق فيها، مضيفا أنه إذا ثبت حقها فى أى شئ من درجات وخلافه سوف تحصل عليها كاملة دون تردد.

وأضاف رئيس الامتحانات فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الوزارة تعمل لمصلحة الطلاب، ومن ثم أى طالب يثبت حقه فى أى شئ سيحصل عليه.

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كانت أسرة الطالبة بسملة، قد اكتشفت حجب نتيجتها من وزارة التربية والتعليم، موضحة أنها أثناء امتحان اللغة الانجليزية صورت طالبة تجلس خلفها ورقتها والورقة تظهر الكود وتداولت الطالبة الورقة لأنها كانت تحاول الغش منها، وتم تحرير محضر غش لها.