شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تشارك في المشروع الوطني للقراءة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة حلوان مشاركتها في المسابقة الإماراتية المصرية لتشجيع جميع فئات المجتمع المصري على القراءة، والتي يصل مجموع جوائزها إلى 20 مليون جنيه.

وقالت الجامعة، في بيان لها، إن الجامعة ستشارك في المشروع الوطني للقراءة الذي أعدته مؤسسة البحث العلمي بدولة الإمارات بفرعها الإقليمي في مصر وإفريقيا، وتنظمه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الثقافة والأزهر الشريف.

وأوضح الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن المشاركة تتم من خلال الموقع الإلكتروني للمشروع عن طريق ملء استمارة بيانات بشكل مجاني دون أي رسوم.

وشدد على أهمية القراءة بالنسبة للطلاب، معتبرًا إياها أفضل مخزون لهم خلال مسيرتهم العملية والاجتماعية.

وتقوم فكرة المسابقة ومراحلها على ضرورة أن يقرأ كل متسابق (30) كتابًا باللغة العربية ويلخصها في الموقع الإلكتروني للمشروع، على أن تكون الكتب في (5) مجالات معرفية.

ويدخل المتسابق في منافسة مع أقرانه في عدد من التصفيات على مستوى كليته، ثم جامعته، ثم على مستوى الجمهورية.

أما عن مواعيد المنافسة، أكد رئيس جامعة حلوان أن التسجيل مفتوح على الموقع الإلكتروني حتى تبدأ التصفيات الأولى في يناير 2021، وتنتهي جميع مراحل التصفيات نهاية مارس 2021، ويُقام حفل خاص لإعلان الفائزين وتكريمهم وتوزيع الجوائز.

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ووفقا للموقع الرسمي للمشروع، فقد تم تخصيص الجوائز كما يلي: الفائز الأول جائزته مليون جنيه، الفائز الثاني نصف مليون جنيه، الفائز الثالث ربع مليون جنيه، الفائز من الرابع حتى العاشر 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى ميداليات وشهادات تقدير، ورحلات ثقافية مدفوعة لأفضل مكتبات العالم تميزا.