شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم اجتماعات وقرارات مجلس الوزراء خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن «إنفوجراف» سلط من خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 1 حتى 7 أغسطس 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تمت الموافقة على عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وينص مشروع القانون على أن «يُعمل بأحكام هذا القانون وأن يُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات، المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003، على أن تؤول أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية»، وكذلك الموافقة على مشروع قرار خاص بالتعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020، ويهدف هذا التعديل إلى إتاحة مبلغ 15 مليون دولار كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن عقد تمويل تسهيل التصحيح الهيكلي (السادس) بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، بمبلغ 630 مليون دولار، والموقع في القاهرة بتاريخ 19/7/2020.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار خاص بالتعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020، ويهدف هذا التعديل إلى إتاحة مبلغ 4 ملايين دولار، كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، هذا بجانب الموافقة على مشروع قرار خاص بالتعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020، ويهدف هذا التعديل إلى إتاحة مبلغ 10 ملايين دولار كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

كما تضمنت القرارات بحسب التقرير، موافقته على مشروع قرار خاص بالتعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020، ويهدف هذا التعديل إلى إتاحة مبلغ 4 ملايين و426 ألف دولار، كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تنظيم الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية، ونص مشروع القرار على أن يُعاد تنظيم الوحدة التنفيذية للمعونة الانمائية، وفقاً لأحكام هذا القرار، وتكون مستقلة فنيا ومالياً وإدارياً، وتتبع الوحدة الوزير المختص بالتعاون الدولي، فضلاً عن الموافقة على مشروعي قراري بشأن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بشأن إلغاء قرار رقم 199 لسنة 2018 بإنشاء كلية التربية الرياضية (بنات) جامعة بنها، وتعديل مسمى كلية التربية الرياضية (بنين)؛ لتصبح «كلية التربية الرياضية جامعة بنها».

وتمت الموافقة على تعديل مسمى معهد الدراسات والبحوث الآسيوية العليا بجامعة الزقازيق؛ ليصبح «كلية الدراسات الآسيوية العليا»، بالإضافة إلى الموافقة على تجديد العقد المبرم بين محافظة شمال سيناء وشركة كير سرفيس؛ وذلك للقيام بأعمال النظافة بمدينة العريش لمدة خمس سنوات تبدأ في 16/2/2021، بذات الشروط وأسعار التعاقد.

كما شملت القرارات أيضاً، الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات، الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (67)، المنعقدة بتاريخ 27/7/2020، بعدد 27 موضوعاً، وكذلك الموافقة على تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بواقع 2%، وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2019/2020 بمحافظة شمال سيناء، شريطة أن يكون الطالب وولى أمره من المقيمين فعليا في محافظة شمال سيناء قبل الامتحانات، فضلاً عن الموافقة على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التعاقد بالأمر المباشر مع إحدى الشركات الوطنية، للقيام بأعمال تصميم وتنفيذ التطوير وإعادة تأهيل أحد المباني بجوار جامعة القاهرة، ليصبح مركزاً للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير، أنه تم عقد الاجتماع الأسبوعي، بمدينة العلمين الجديدة، وتم فيه عرض موقف مصر من تأمين توافر لقاح فيروس كورونا المستجد حال تصنيعه، وتقديم خالص التعازي للأشقاء في لبنان بسبب حادث مرفأ بيروت، ومتابعة الجهود المختلفة من الوزارات لإرسال المساعدات إلى لبنان.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت متابعته لأهم جهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء في شهر يوليو 2020، في الاستجابة لاستغاثات المواطنين الصحية، وذلك من خلال تقرير تلقاه من المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة، وكذلك استعراض تقرير من المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة الاستغاثات الطبية، بشأن جهود اللجنة لدعم مرضى نزف الدم «الهيموفيليا» بمصر، فضلاً عن استعراض تقرير من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حول نتائج مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي المصري عن شهر يوليو 2020، كما قام بجولة تفقدية لعدد من المشروعات بمدينة برج العرب الجديدة، بمحافظة الإسكندرية، استهلها بزيارة مقر «الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا» والمباني الجديدة بها بمنطقة الجامعات، وذلك برفقة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ الإسكندرية، وسفير اليابان في القاهرة.

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وتضمنت الأنشطة أيضاً وفقاً لما أبرزه التقرير، زيارته مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، وتفقد المنطقة الصناعية الثالثة وأعمال مشروع سوق الجملة الجديد للخضر والفاكهة، وذلك خلال جولته بمدينة برج العرب الجديدة مع الوفد المرافق له، وكذلك زيارة مصنع شركة «فاركو – بي» العالمية للمضادات الحيوية، مجموعة «السيفالوسبورين»، وتفقد الأعمال الإنشائية للصالة المغطاة، وذلك خلال جولته بمدينة برج العرب الجديدة، مع الوفد المرافق له، هذا بجانب الإدلاء بتصريحات تليفزيونية في ختام جولته بمدينة برج العرب الجديدة، أكد فيها على عدم التوقف عن العمل أو تنفيذ برامج التنمية رغم كافة التحديات والظروف الصعبة التي مرت بها مصر بسبب أزمة جائحة «كورونا»، فضلاً عن استعراض تقرير من وزارة التنمية المحلية بشأن التصالح في مخالفات البناء وجملة العوائد المحصلة منها، اعتباراً من 14 يوليو 2020 وحتى 5 أغسطس 2020، حيث تم تقديم 600 ألف طلب تصالح وتحصيل 1،1 مليار جنيه قيمة جدية التصالح.

وفيما يتعلق باللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فقد جاء في التقرير، إنه تم عقد لقاء مع جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والذي انتهت فترة خدمته في القاهرة، والممثل الجديد للمنظمة في مصر، وذلك بحضور وزيرة الصحة والسكان، حيث أعرب سيادته عن خالص شكر وتقدير الحكومة المصرية للدكتور جون جبور، على ما بذله من جهود لدعم كل البرامج الصحية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذها.