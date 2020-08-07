شكرا لقرائتكم خبر عن «التمثيل العمالي» بالكويت يحذر من كيان وهمي بمسمى «اللجنة النقابية للعاملين المصريين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حذر مكتب التمثيل العمالي، التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية، بدولة الكويت من قيام بعض الأفراد بتشكيل كيان غير قانوني تحت مسمى «اللجنة النقابية للعاملين المصريين بالخارج والعائدين». وأهاب مكتب التمثيل العمالي بالكويت بالمواطنين عدم التعامل مع هذا الكيان بأي شكل من الأشكال، مؤكداً أن وزارة القوي العاملة المصرية والمكتب غير مسؤولين عن أية تبرعات مادية أو عينية يقوم هذا الكيان بجمعها بدولة الكويت أو غيرها تحت أي مسمي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

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