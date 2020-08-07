«الأرصاد»: طقس السبت حار رطب.. والقاهرة 38

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً السبت، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، والطقس ليلاً معتدل على كافة الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية .
وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأمطار خفيفة تكون غزيرة ورعدية أحياناً ( 20 % تقريباً ) على حلايب وشلاتين، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على السواحل الشمالية الشرقية، مثيرة للأتربة على حلايب وشلاتين، نشطة على شمال الصعيد، ونشطة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .
ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.
وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .
وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 82 – 35 )، السواحل الشمالية ( 88 – 45 )، شمال الصعيد ( 65– 25 )، وجنوب الصعيد ( 41 – 18 ) .
وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «38– 26»، الإسكندرية «32 – 24»، قنا «43- 27»، الأقصر «43– 27»، أسوان «43 – 29» .
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الوضع في مصر
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اصابات
94,875
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تعافي
47,182
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وفيات
4,930
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