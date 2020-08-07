شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثماني شهيدي «لقمة العيش» بمسقط رأسهما بقنا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع المئات من أهالي قرية البطحة التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، الجمعة، جثماني شهيدي الغربة ولقمة العيش ودفنهما بمقابر العائلة بالقرية بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، الذي قدم التعازي للأسرتين داعيًا أن يتغمدهما الله برحمته ومغفرته.

كان جثمانا عبدالإمام حسين محمود، وعزالدين محمد عبدالشافي، 52 سنة، اللذين لقيا مصرعهما على يد أحد السعوديين بالمملكة، بعد أن أطلق عليهما النيران من الخلف بسبب الخلاف على تركيب ماسورة مياه، رغم عدم تخصصهما، وأنهما كانا يعملان بالنجارة.

وصل الجثمانان داخل سيارتي إسعاف وتمت إقامة صلاة الجنازة عليهما داخل المقابر بالقرية بحضور أسرتيهما والمئات من أبناء القرية والقرى المجاورة وسط هتافات «حسبنا الله ونعم الوكيل»، و«لا إله إلا الله»، مطالبين بسرعة القصاص والمحاكمة العاجلة والعادلة للمتهم.

كان السفير ياسر محمود هاشم قد أفاد بأن القنصلية العامة بالرياض كانت قد قامت فور وقوع الحادث بإيفاد اثنين من المستشارين القانونيين بالبعثة إلى محافظة حريملاء محل الواقعة، حيث التقيا بمسؤولي الشرطة الذين باشروا التحقيق، ومدير مستشفى حريملاء العام، وأقارب المتوفيين للوقوف على ملابسات الحادث والتحقيقات التي تُجريها السلطات السعودية.

وأشار إلى أن قنصليتنا في الرياض أفادت بأن الجاني حاليا في يد العدالة، وأنه جارٍ السير في إجراءات إحالته إلى النيابة العامة بالمحافظة، كما تم إيداع جثماني القتيلين بالمستشفى العام بمحافظة حريملاء.

وأوضح أن القنصلية استجابت لكل مطالب أقارب المجني عليهما، وشرعت على الفور في اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث قامت باستخراج شهادتي الوفاة للمجني عليهما، واستصدار قرار الإفراج عن الجثمانين وإعداد تصريح شحنهما.

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وأكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج على استمرار القنصلية العامة في الرياض بمتابعة التحقيقات الخاصة بالواقعة حفاظًا على حقوق المجني عليهما.

تشييع جثمانى شهيدى السعودية بمسقط رأسهم «قنا»

تشييع جثمانى شهيدى السعودية بمسقط رأسهم «قنا»

تشييع جثمانى شهيدى السعودية بمسقط رأسهم «قنا»

تشييع جثمانى شهيدى السعودية بمسقط رأسهم «قنا»

تشييع جثمانى شهيدى السعودية بمسقط رأسهم «قنا»