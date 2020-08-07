شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الشرقية» تغلق مخبزًا 3 شهور للتلاعب في حصته من الدقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين الشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق المخابز، والمحال التجارية والتجار التموينيين والمصانع والمنشآت الطبية، لمكافحة الغش التجاري والتلاعب بصلاحية المنتجات المباعة للمواطنين، ومراجعة التراخيص القانونية لتلك المنشآت، والتأكد من إلتزام أصحابها بتطبيق الإشتراطات الصحية والمواصفات القياسية حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وترأس محمد عبدالمجيد، مدير إدارة تموين ديرب نجم، رافقه مفتشي الرقابة التموينية، حملة رقابية وتفتيشية مفاجئة بنطاق المركز، أسفرت جهودها عن تحرير ١٥ محضر إثبات حالة وذلك لنقص وزن الخبز، كما تم تحرير ١٢ محضر إثبات حالة وذلك لمخالفة المواصفات، ومحضري إثبات حالة وذلك لعدم إعطاء بون الصرف، بالإضافة إلى تحرير ٦ محاضر إثبات حالة وذلك لعدم نظافة أدوات العجين والرغيف.

كما تم تحرير محضر إثبات حالة وذلك للتصرف في عدد ١٦ شيكارة من الرصيد الإستراتيجي، وقامت صاحبة المخبز بوضع شكائر تبن أبيض وتبن أحمر خاص بالماشية بدلاً من الدقيق، وتم إكتشافه بمعرفة الحملة وتم غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر تنفيذا للتوجيه الوزاري 15 لسنة 2020.

ضبط مخبر يضع التبين بدل الدقيق في الشكائر

ضبط مخبر يضع التبين بدل الدقيق في الشكائر

ضبط مخبر يضع التبين بدل الدقيق في الشكائر