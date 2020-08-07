شكرا لقرائتكم خبر عن مطران القدس: أدعو العالم العربي والإسلامي لمد يد العون والتضامن مع إخوتنا اللبنانيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا المطران عطا الله حنا، مطران القدس، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، العالم العربى والإسلامي إلى دعم ومؤازرة المبادرة الإنسانية التي أطلقتها لجنة المتابعة في الداخل الفلسطيني، تضامناً مع المتضررين من تفجير العاصمة اللبنانية بيروت في محنتهم التي يمرون بها حاليا، والتي أودت بحياة العشرات واصابة الآلاف.

وقال حنا، في بيان الجمعة: «ندعو الجميع لمد يد العون والمساعدة لكي نعبر وبطريقة عملية عن تضامننا مع اخوتنا اللبنانيين، وخاصة في بيروت التي حل بها دمار هائل وخسائر فادحة بالارواح والممتلكات»، مشدداً على ضرورة دعم ومساندة اللجنة والتجند الواسع لحملة الاغاثة الوحدوية لدعم واغاثة أبناء الشعب اللبناني الشقيق وذلك في أعقاب الانفجار الكارثي الذي وقع في بيروت.

وأضاف: «تابعنا مظاهر التعاطف والتعاضد الكبيرة في أوساط شعوبنا العربية والاسلامية مع الاشقاء في لبنان، وتابعنا مشاهد الشهامة الوطنية والإنسانية التي تدفقت من كل قرية ومدينة، وتابعنا ايضا المبادرات العملية المباركة، التي صدرت عن جهات متعددة في مجتمعنا ،الأمر التي يجب ترجمتها إلى عمل وحدوي شامل، وإلى المشاركة الفاعلة بسخاء في حملة الاغاثة».

وقال إن لجنة المتابعة قامت بتخويل هيئة مراقبة محايدة من شخصيات اعتبارية موثوقة من خارج لجنة المتابعة ومركباتها، للإشراف على الحساب وعلى الصرف داعيا إلى المساهمة مباشرة في إيداع تبرعاتهم في الحساب الخاص، أو التبرع لدى مندوبي اللجان الشعبية والأحزاب، حيث أصدرت لجنة المتابعة إيصالات خاصة لهذه الحملة.