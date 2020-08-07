شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير المستشفيات العامة والمركزية في المنيا تمهيدا لإعادة تشغيلها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت إدارات المستشفيات العامة والمركزية بالمنيا، عمليات تعقيم وتطهير جميع الأقسام الداخلية والخارجية والممرات ودورات المياه وغرف العمليات، تمهيدا لإعادة تشغيلها غدا السبت، وذلك بعد انخفاض نسب الإصابة بكورونا إلى صفر في عدد منها، وتسجيل أقل من 3 حالات إصابة.
قال الدكتور محمود عمر، مدير الطب الوقائي بالإدارة الصحية ببني مزار، إن عمليات التعقيم والتطهير تخضع لإشراف مديرية الصحة والطب الوقائي، للتأكد من سلامة المقرات قبل استقبال مصابي الحوادث والطوارئ، مؤكدا تسجيل حالات إصابة بكورونا صفر خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.
وأكد الدكتور اشرف يعقوب، مدير الإدارة الصحية بمركز مطاي، عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بالوباء على مدار الثلاثة أيام الأخيرة، مؤكدا بدء عمليات التعقيم والتطهير لاستقبال المواطنين، مع تخصيص 20 % من إشغالات المستشفيات لاستقبال مصابي كورونا.
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