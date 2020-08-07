شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 81 مخالفة تعدي على أملاك الدولة واسترداد 559 فدان بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت الوحدات المحلية بمراكز سمالوط والمنيا ودير مواس وأبوقرقاص، حملات لإزالة التعديات واستردات أراضي أملاك الدولة. وأسفرت الحملات عن إزالة 81 مخالفة تعدي متنوعة بينها 39 مخالفة تعدي علي الرقعة الزراعية لمساحة فدان و10 قراريط ، و22 سهم ، و39 حاله تعدي علي أملاك الدولة منها 15 مخالفة تعدي علي الرقعة الزراعية بمساحة 559 فدان و2 قيراط ، و24 مخالفة بناء بمساحة 2078 مترا تم استردادها بالكامل، كما تمت إزالة 3 مخالفات بناء بالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008 لمساحة 570 مترا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

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