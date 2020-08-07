شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ صوم السيدة العذراء لمدة 15 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، صوم السيدة العذراء مريم والذي يستمر لمدة 15 يومًا، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وأساقفة المجمع المقدس والآباء الكهنة، الصلوات والقداسات بمختلف الكنائس القبطية في مصر وبلاد المهجر، وفقًا للشروط المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

واعتادت الكنائس، خلال مدة الصوم في السنوات الماضية، تنظيم نهضات روحية يتم خلالها تقديم الترانيم والألحان إلى جانب إقامة القداسات اليومية خلال فترة الصوم، إلا أن جائحة كورونا جعلت العديد من الكنائس تعتمد على بث الكلمات الروحية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتميز صوم السيدة العذراء بانقطاع الأقباط خلاله عن تناول اللحوم أو أي منتجات حيوانية وداجنية مع الاكتفاء بتناول الأسماك والمنتجات النباتية، وخلال الليلة الأخيرة من الصوم تشهد الكنائس إقامة ما يسمى بالدورة أو «الزفة» والتي تشهد خروج الشمامسة حاملين أيقونة كبيرة للسيدة العذراء وأمامهم أطفال يرتدون ملابس الشمامسة البيضاء ابتهاجا بهذه المناسبة وكعادة سنوية تدخل الفرحة والبهجة في قلوب الجميع.