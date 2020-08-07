شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات «الوفد» تبحث الاستعدادات النهائية لدعم مرشحي الحزب بانتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت غرفة العمليات الإعلامية لحزب الوفد اجتماعًا تنظيميًا لمناقشة آليات دعم مرشحي الحزب على النظامين «القائمة والفردي» في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها يومي الأحد والإثنين 9 و10 خارج مصر، ويومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس الجاري في الداخل.

وقالت الغرفة، في بيان لها، إن الاجتماع ناقش أيضًا الترتيبات الخاصة بالاستحقاقات الدستورية القادمة متمثلة في انتخابات «مجلس النواب والإدارة المحلية»، وذلك بحضور الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، المرشح الوفدي ضمن مرشحي القائمة الوطنية من «أجل مصر» لانتخابات مجلس الشيوخ، والدكتورة أميرة بهاء الدين أبوشقة، مساعد رئيس حزب الوفد لشؤون التخطيط والإدارة، والكاتب الصحفي محمود غلاب، مدير عام تحرير جريدة الوفد، والكاتب الصحفي مجدي حلمي، المشرف العام على بوابة الوفد الإلكترونية، والكاتب الصحفي صلاح الدبركي، مدير تحرير بوابة الوفد الإلكترونية، والكاتب الصحفي أشرف لاشين، مدير الغرفة الإعلامية، ومراسلي الوفد بمختلف المحافظات.

وبحث الإجتماع خطة العمل خلال انتخابات مجلس الشيوخ وآليات التغطية الإعلامية التي سيتم تناولها، وكذلك خطة العمل للفترة المقبلة وكيفية التعاون والتنسيق بين الغرفة والمرشحين في الحملات الانتخابية لمجلس النواب، مما يعزز آليات العمل الجماعي داخل بيت الأمة.

وشهد الاجتماع تبادلًا للأفكار والرؤى والأطروحات ووجهات النظر، بما يسهم في خدمة وتعزيز آليات العمل المشترك بين نواب ومرشحي الحزب والزملاء الصحفيين في المحافظات لتقديم كل أوجه الدعم الإعلامي لمرشحى الوفد.