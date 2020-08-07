شكرا لقرائتكم خبر عن حملة إزالة فورية للتعديات على أملاك الدولة في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو برئاسة اللواء عماد الدكرورى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو، بتنفيذ إزالة فورية لعدد 4 تعديات على أراضى الدولة وحرم الصرف الزراعى عبارة عن مبانٍ من الطوب الأبيض والأسمنت على مساحة 340 مترًا مربعًا.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو برئاسة اللواء عماد الدكرورى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو، بتنفيذ إزالة فورية حالة لعدد 4 تعديات على أراضى الدولة وحرم الصرف الزراعى عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والأسمنت على مساحة 340 مترًا مربعًا.

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بإلإزالة الفورية لأى تعديات على الأرض المملوكة للدولة والأرض الزراعية وللحفاظ على الأراضى أملاك الدولة والرقعة الزراعية ومنعًا للبناء المخالف.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو برئاسة اللواء عماد الدكرورى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو، بتنفيذ إزالة فورية حالة لعدد 4 تعديات على أراضى الدولة وحرم الصرف الزراعى عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والأسمنت على مساحة 340 مترًا مربعًا.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو برئاسة اللواء عماد الدكرورى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو، بتنفيذ إزالة فورية حالة لعدد 4 تعديات على أراضى الدولة وحرم الصرف الزراعى عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والأسمنت على مساحة 340 مترًا مربعًا.