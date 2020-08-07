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شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف .. 70% زيادة فى استخدام الإنترنت حول العالم بسبب تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف، أشار من خلاله إلى تقرير " Accelerating Digital Inclusion in the New Normal" الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، والذى أوضح أن 70% من دول العالم طبقت إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد
وأوضح الانفوجراف أن هناك زيادة فى استخدام الإنترنت بـ70% حول العالم بسبب تفشى فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية حتى نهاية أبريل 2020.
كان المركز قد نشر انفوجراف سلط من خلاله الضوء، على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم 2020.
وأوضح الانفوجراف، أن مصر ال3 عربيا وال42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020 .
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