شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف .. 70% زيادة فى استخدام الإنترنت حول العالم بسبب تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف، أشار من خلاله إلى تقرير " Accelerating Digital Inclusion in the New Normal" الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، والذى أوضح أن 70% من دول العالم طبقت إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وأوضح الانفوجراف أن هناك زيادة فى استخدام الإنترنت بـ70% حول العالم بسبب تفشى فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية حتى نهاية أبريل 2020.

