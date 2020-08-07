شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الإنجيلية تدشن تطبيق بالهواتف المحمولة لحجز القداسات مسبقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديده، عوده الصلاة الأحد المقبل، بناءًا على قرار رئاسة الطائفة الإنجيلية بعودة العبادة، مؤكدة أنه سيتم إرسال "تطبيق" لحجز الحضور صباح الأحد.

وأكدت الكنيسة الإنجيلية، فى بيان اليوم، أن حضور الكنيسة سيكون بأولوية الحجز من خلال هذا التطبيق، وسوف يتم تطبق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، مع الالتزام الشديد بارتداء الماسك الطبي خلال كل فترة العبادة، موضحة أن المتكلم الرئيسي في خدمة صباح الأحد هو الدكتور القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية

يذكر أن رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، سوف يلقي أولى عظاته ومشاركاته في الخدمة الروحية، الأحد المقبل بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، يأتي ذلك بعد فترة انقطاع تجاوزت أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا العالمية، والتي ادت إلى تعليق كافة الخدمات والأنشطة الروحية.

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وكان رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، قد قرر عودة العبادة يوم الأحد، مع استمرار تعليق العبادة يوم الجمعة لحين إشعار آخر، وذلك مع عودة فتح الكنائس الإنجيلية على مستوى الجمهورية في 3 أغسطس الجاري، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في توصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية،وفي إطارِ العودة التدريجية للعبادة في الكنائس الإنجيلية بمصر، اعتبارًا من الإثنين 3 أغسطس.

وفي وقت سابق، قال رئيس الطائفة الإنجيلية فى بيان ، أن ذلك يتم مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في توصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية، وتعليمات الفيلم الاسترشادي الموضح على الموقع الرسمي وصفحات رئاسة الطائفة الإنجيلية على وسائل التواصل الاجتماعي، ونصلي أن يحفظ الله مصر قيادةً وشعبًا.