”الخليج 365” يقضى يوما مع الطفل زياد بعد دخوله المستشفى لعلاج السرطان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استجابة سريعة لما نشر فى ”الخليج 365” تحت عنوان "حكاية زياد تقطع القلب.. السرطان يقتله والمستشفيات ترفضه" قرر مجلس الوزراء تولى حالة الطفل زياد وتم حجزه فى أحد مستشفيات علاج الأورام. وتابع ”الخليج 365” الطفل وقضينا معه وأسرته يوما داخل المستشفى، وداخل حجرته تحدث لنا الطفل زياد بكلمات بسيطة قائلا "أنا الحمد لله بقيت أحسن من الأول". Advertisements وقال والد الطفل أنا بقدم كل الشكر لمجلس الوزراء على اهتمامه بحالة ابنى زياد وفور نشر تقرير عنه فى ”الخليج 365” تم الاتصال بى وعلى الفور نقلنا ابنى للمستشفى ولاقى كل اهتمام ورعاية من الأطباء وتم نقل دم له وأجرى بعض التحاليل الطبية للاطمئنان على حالته موجها الشكر لليوم السابع على نشر تقرير عن حالة ابنه.

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