شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ذبح 20 ألف رأس أضحية بالمجان خلال العيد و5 محافظات بالمركز الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشان إجمالى ذبح الأضاحى فى العيد بالمجان للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، بلغ إجمالى المذبوحات 20 ألف اضحية بزيادة قدرها 9 آلاف عن العام الماضى حيث كانت إجمالى مذبوحات الأضاحى حوالى 11 ألف اضحية.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية ، الذى حصل لـ" الخليج 365 ، عليه أنه طبقاً للتقارير الواردة من الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر التى ورد فيهــــا ذبح 6 آلاف ضحية مــــن الجاموس والابقار والاغنام والماعز مجانا للمواطنين بالمجازر صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك فى المجازر المعتمدة التى يتجاوز عددها اربعمائة مجزر على مستوى الجمهورية وذلك للحد من الذبح فى الشوارع لحمــــاية البيئة من الثلوث وحفاظا على صحة المواطنين.

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وجاءت محافظة الإسكندرية فى المركز الأول تليها القاهرة ثم سوهاج والجيزة وكفر الشيخ فيما تجاوز عدد الاضحية فى ثانى ايام العيد الـ 8 آلاف رأس ماشية من الجاموس والابقار والأغنام والماعز وجاءت محافظة البحر الأحمر فى المركز الأول ثم القاهـــرة تليها القليوبية فالجيزة ثم الشرقية ..

وحول مذبوحات الأضاحى مجانا بالمجازر ثالث ايام عيد الأضحى المبارك بلغت 3500 رأس ماشية من الجاموس والابقار والأغنام والماعز، وجاءت محافظة القاهرة فى المركز الأول ثم القليوبية فالدقهلية ثم الشرقية فالمنيا.

وواصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطري، بتكثيف حملاتها المرورية على اسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.