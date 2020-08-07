شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يحذر من أى محاولة لاستغلال المساجد فى الدعاية الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن من يخالف تعليمات اللجنة العليا للانتخابات فليس جديرا بثقة الشعب، فلا ثقة لمن يخالف القانون، إذ كيف يؤتمن على صنع القانون أو سَنِّهِ أو حمايته من يبدأ سُلَّمه الانتخابى بمخالفة القانون ؟ وكفانا ما أصاب المجتمع من جماعات : الغاية تبرر الوسيلة .

كما أكد وزير الأوقاف أن الوزارة ستتعامل بحسم شديد مع أى مخالفة فى محاولة استغلال المساجد فى الدعاية الانتخابية لأى حزب أو مرشح .

وكانت وزارة الأوقاف حذرت جميع العاملين بها من السماح باستغلال المسجد بأى وسيلة من وسائل الاستغلال فى العملية الانتخابية، وتحذر من مخالفة القانون والدستور، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أى مرشح يحاول مجرد محاولة استغلال المسجد، كما أنها ستتخذ أقصى عقوبة ضد أى شخص يساعده أو يشاركه أو يسهل له ذلك من العاملين بالأوقاف.

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وأصدرت وزارة الأوقاف بيانا حذرت فيه استغلال المساجد وملحقاتها فى الدعاية لانتخابات مجلس الشيوخ، وقالت الوزارة فى بيانها:"بمناسبة قرب انتخابات مجلس الشيوخ ينبه على جميع العاملين بالأوقاف التزام الحياد التام تجاه جميع المرشحين وعدم السماح باستغلال المساجد أو ملحقاتها أو أى جهة تابعة للأوقاف للدعاية الانتخابية أو تعليق لافتات أو بوسترات أو خلافه، وعدم الانحياز دعائيا لأى مرشح على حساب آخر، مع التأكيد على المشاركة الإيجابية فى كل استحقاق وطنى .

وتابعت الوزارة:"على أن وزارة الأوقاف لن تقف موقف المتفرج تجاه أى محاولة لاستخدام المساجد فى الدعاية الانتخابية ، وأنها تحذر الجميع من محاولة استخدامها دعويا أو لوجستيا ، سواء بتوزيع منشورات فى محيطها ، أم تعليق لافتات عليها، أم بأى شكل من أشكال التوظيف الانتخابي".

كما أكدت وزارة الأوقاف على جميع قياداتها والعاملين بها بضرورة مراقبة ذلك مراقبة جادة وإبلاغ الوزارة عن أى تجاوزات لتقوم بدورها فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أى تجاوز.