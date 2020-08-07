شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأطباء المصرى لنظيره اللبنانى: مستعدون لتقديم كافة سبل الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور حسين خيرى، النقيب العام لأطباء مصر، رسالة مؤازرة الدكتور شرف أبو شرف نقيب أطباء لبنان، أكد خلالها على استعداد النقابة لتقديم كافة سبل الدعم المطلوب للمساعدة فى تضميد الجراح قدر الإمكان .

وقال نقيب الأطباء المصرى، فى رسالته: الكلمات لاتصف الحزن والألم على مُصاب لبنان وما شهدته من حرائق وانفجارات ..قلوبنا معكم، وأتقدم إليكم وإلى كل عائلات الضحايا والمصابين بأعمق آيات التعازى والمواساة ولكم منا كل الدعم والمؤازرة حتى تخرج لبنان من هذه المحنة ونتمنى لبلدكم السلامة من كل مكروه وان يرحم الله الشهداء ويُشفى المصابين.

وأضاف: نقابة أطباء مصر على استعداد تام لتقديم كافة سبل الدعم المطلوب للمساعدة فى تضميد الجراح قدر الإمكان .

وكانت نقابة الأطباء قد أكدت تضامنها الكامل مع الشعب اللبنانى حتى يخرج من محنته بسلام، مضيفة: ومن جانبنا سنتواصل مع جميع الجهات المختصة لبحث أوجه الدعم الممكن، سائلين المولى أن يَمن بالشفاء التام على جرحى الحادث الأليم وأن يُلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن يتمكن لبنان الشقيق من عبور تلك المحنة بسلام وأن يحمى هذا البلد الجميل من كل مكروه.

Advertisements

كما قال الدكتور كريم مصباح، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن نقابة الأطباء تواصلت مع أكثر من جهة لبحث إرسال بعثة طبية للبنان، يوم السبت المقبل، مشيرا إلى أن النقابة تواصلت مع السفير المصرى فى لبنان، والذى زود النقابة بقائمة من النواقص التى تحتاجها لبنان، مشيرا إلى أنه تم التواصل أيضًا مع مشيخة الأزهر للاستعلام عن المساعدات التى تم إرسالها من جانبهم، وذلك لتنسيق الجهود وتوفير كافة المستلزمات لهم، دون تكرار.

وأوضح مصباح، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه نظرًا لإدراك النقابة أن كثير من الدول ستساهم من خلال إرسال مستلزمات طبية، ركزت النقابة على أن تكون المساهمة الرئيسية من النقابة هو إرسال قافلة من التخصصات المختلفة من الأطباء، لافتًا إلى أن الدكتور أحمد فتحى أمين صندوق النقابة، مقرر لجنة مصر العطاء، أكد استعداد اللجنة أيضًا تقديم دعم مالى، فى ضوء الاحتياجات، وما تم إرساله من جانب مصر.