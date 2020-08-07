ضبط نصف مليون كمامة مغشوشة داخل مصنع غير مرخص بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت أجهزة الأمن من ضبط قرابة 600 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية بداخل مصنع بدون ترخيص بالمنوفية. كان قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية من استهداف مصنع غير مرخص لإنتاج الكمامات الطبية ملك أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا .. حيث تم ضبط (عدد 599000 كمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية - كمية من الخامات والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع والتعبئة والتغليف) جميعها مُصنعة من خامات رديئة غير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

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