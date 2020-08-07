المصنفات تضبط 1500 نسخة كتب دراسية خارجية دون تصريح بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: نجحت مباحث المصنفات في ضبط قرابة 1500 نسخة لكتب دراسية خارجية بدون تصريح داخل مكتبة بالقاهرة. كانت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، تمكنت عقب تقنين الإجراءات من استهداف (إحدى المكتبات - كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة) ، وتم التقابل مع (عامل بالمكتبة) وضبط بداخلها (1460 – ألف وأربعمائة وستون نسخة لكتب دراسية "كتب خارجية") جميعها بدون تصريح بالطباعة والتوزيع من وزارة التربية والتعليم، وبدون فواتير شراء من دور النشر أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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