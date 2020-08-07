أصولها "يونانية ورومانية".. ضبط 32 قطعة أثرية قبل بيعها في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لحيازته 32 قطعة أثرية بقصد الاتجار. أكدت وحدة مباحث قسم السياحة والآثار بالمنيا بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (نجار – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا) بحيازة بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الإتجار. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، تم ضبطه حال تواجده بمسكنه وعثر بحوزته على (32 قطعة وعملة متنوعة يشتبه في أثريتها)، وبعرض المضبوطات على لجنة من مفتشي أثار المنيا أفادوا بأثريتها وأنها ترجع للعصرين "اليوناني– الروماني " وتخضع لأحكام قانون حماية الآثار، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للقطع المضبوطة بقصد الإتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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