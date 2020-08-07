الداخلية تضبط المتهمين بالسطو المسلح على سيارة نقل بالبحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في القبض على المتهمين بالسطو المسلح على سيارة وسرقتها بالبحر الأحمر.

تلقى قسم شرطة رأس غارب بمديرية أمن البحر الأحمر بلاغاً من ( سائق بإحدى الشركات، ونجله - مُقيمان بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة ) أنه حال توقفهما بسيارة نقل بمقطورة قيادة السائق والتابعة للشركة عمله ( مُحملة بحجر جيري) بمنطقة الكيلو 60 طريق الزعفرانة/بني سويف الجديد ، لإصلاح أحد الإطارات ، فوجئا بتوقف سيارة ملاكي (بدون لوحات معدنية) يستقلها 5 أشخاص مجهولين بحوزة أحدهم (بندقية آلية) قاموا بتهديدهما وإجبارهما على فصل المقطورة عن السيارة واستولوا على السيارة واقتادوهما بالسيارة الملاكي ثم تخلوا عنهما بالكيلو 80 بذات الطريق.

Advertisements

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالبحر الأحمر أسفرت جهوده عن ضبط السيارة المُستولى عليها بدون حمولتها بأحد المدقات بمنطقة الكيلو 70 بذات الطريق، كما توصلت تحريات فريق البحث إلى تحديد مرتكبي الواقعة ( 5 أشخاص– لثلاثة منهم معلومات جنائية - جميعهم مُقيمين بدائرة مركزى شرطة أطفيح والصف بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط أحدهم وبحوزته (بندقية آلية و 10 طلقات نارية من ذات العيار )، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين على النحو المشار إليه.. وقيامهم عقب ذلك بالتوجه بالسيارة إلى إحدى المدقات "مكان العثور عليها" وتخلوا عن حمولتها وتركوها بالمكان لحين التصرف فيها بالبيع وهربوا إلا أنه تم ضبطها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ وجاري تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.