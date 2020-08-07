بـ 1200 كيلو كوارتز.. ضبط 3 أشخاص ينقبون عن خام الذهب بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من القبض 3 أشخاص لقيامهم بالبحث والتنقيب غير المشروع عن خام الذهب بأسوان. وبحوزتهما 1200 كيلو جرام من أحجار الكوارتز ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية. كانت الخدمات الأمنية المعينة بكمين أبوالريش بمديرية أمن أسوان من ضبط (سيارة نقل) يستقلها ( أحد الأشخاص ) مُحمل عليها (15 جوال يحوي أحجار الكوارتز المستخلص منها خام الذهب وزنت حوالى 600 كيلو جرام)، كما تم ضبط (سيارة نقل) يستقلها (شخصين) مُحمل عليها (15 جوال يحوى أحجار الكوارتز التي تحوي خام الذهب وزنت حوالي 600 كيلو جرام، عدد 2 ماكينة إنارة ، عدد 3 هيلتي تكسير، أسطوانة بوتاجاز). بمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالبحث والتنقيب عن خام الذهب بدون تصريح بقصد التربح، وتم جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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