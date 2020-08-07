طبقا للقانون..مدبولى: الدولة مُصرة على تسوية أوضاع المخالفات التي تمت السنوات الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من وزارة التنمية المحلية بشأن التصالح في مخالفات البناء وجملة العوائد المحصلة منها، اعتبارا من 14 يوليو 2020 وحتى 5 أغسطس 2020.
وشدد رئيس الوزراء، على إصرار الدولة على استيداء حقها وتسوية أوضاع المخالفات التي تمت على مدار السنوات الماضية، طبقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، مشيداً بالإقبال الذي تشهده حتى الآن إجراءات تلقي طلبات التصالح، وسداد مبلغ جدية الحجز، داعياً الموا
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