أخبار مصر | وزير القوى العاملة يتلقى تقريرا عاجلا عن الضحايا المصريين بمرفأ بيروت

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة يتلقى تقريرا عاجلا عن الضحايا المصريين بمرفأ بيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت بمتابعة إنهاء إجراءات نقل جثامين المصريين الثلاثة ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلي القاهرة، وذلك بالتنسيق مع الشئون القنصلية ، وإبلاغ أسرهم خالص العزاء.



وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالى شرين عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت، كشفت فيه عن أن المتوفين ضحايا الإنفجار مرفأ بيروت هم: إبراهيم عبد المحسن السيد أبو قصبه، وعلى إسماعيل السيد شحاتة، و رشدى رشدى أحمد الجمل وجميعهم من مركز سمنود بمحافظة الغربية، حيث حضر أقارب الضحايا الموجودين على الأراضي اللبنانية إلى مقر السفارة لإنهاء إجراءات شحن الجثامين.



وقد قامت رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت بإبلاغ أقارب وأسر الضحايا تعازي وزير القوي العاملة محمد سعفان فى هذا المصاب الأليم، مشيرة إلي أنه من المتوقع أن يتم شحن الجثامين مساء اليوم الجمعة أو صباح غدا السبت.

القوى العاملة: قبول طلبات 201 فرصة عمل بالقليوبية برواتب مجزية

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تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، اعتبارا من الأحد المقبل، قبول طلبات راغبي العمل على 201 فرصة عمل في شركتين وجمعية ، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب تتراوح بين 1600 إلى 2500 جنيه ، فضلا عن صرف حوافز .

صرح بذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، مشيراٍ إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الفرص المطلوبة تتمثل في 95 فرصة عمل بشركة الشرقية الصناعية للحلويات والشوكولاته علي مهن فني إنتاج ومراقب أمن صناعي ، وأمن إداري، عامل شحن وتوزيع ، وعمال ، مؤهل متوسط وعالي وبدون، براتب يتراوح بين 1750 إلي 2000 جنيه .

وفي نفس السياق أشارت إيمان السيد وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالقليوبية إلي أن شركة اتسوكا اتيكو فارما ايجيبت تطلب 5 فرص عمل علي مهن فني سلامة وصحة مهنية ، و فني صيانة مؤهل متوسط وفوق متوسط، براتب يتراوح بين 1800 إلي 2500 جنيه، وشركة دانتيل سلامتكس تطلب 43 فرصة عمل علي مهن عامل إنتاج مسح ، وفحص منسوجات ، و فني أمن صناعي ومراقب جودة، مؤهل متوسط وفوق متوسط عالي.

كما تطلب شركة الجمال لتصنيع الزجاج 29 فرصة عمل علي مهن عامل انتاج ومهندس اتوكاد، ومحاسب، مؤهل بكالوريوس هندسة ، وتجارة ، وبدون ، براتب يتراوح بين 1800 إلي 2400 جنيه، وتطلب جمعية تنمية المرأة "حياتي" 30 فرصة عمل علي مهنة مسئول ائتمان مؤهل عالي بمرتب يتراوح بين 1600 جنيه بالإضافة إلي حوافز.

وأكدت مدير المديرية أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا ، منوه إلى أنه يتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوي العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.

وقالت : إن الطلبات تقدم من الأحد المقبل وحتى استيفاء العدد المطلوب ، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهراً، ماعدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية " بنها - كورنيش النيل - الفلل - بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين في العمل تسهيلا عليهم.