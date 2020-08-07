أخبار مصر | تعيين 4 شباب وصرف 259 ألف جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة بشمال سيناء

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعيين 4 شباب وصرف 259 ألف جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة بشمال سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة شمال سيناء 4 شباب من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وذلك من ضمن 94 شاباً مسجلين من راغبى العمل، فضلا عن صرف 259 ألف جنيه منحاً لـ 259 عامل غير منتظم، بخلاف 10 ألاف جنيه منحة وفاة عامل كرعاية اجتماعية وفقاً للائحة المالية لهذه الفئة.

تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا من محمد سالم عبد المالك مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء تقرير بذلك عن إنجازات المديرية عن شهر يوليو الماضي، أشار فيه إلي أن المديرية قامت باستخراج عدد 10 شهادات قياس مستوى مهارة، ومثلهم رخصة مزاولة حرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 130 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.

القوى العاملة: قبول طلبات 201 فرصة عمل بالقليوبية برواتب مجزية

Advertisements

تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، اعتبارا من الأحد المقبل، قبول طلبات راغبي العمل على 201 فرصة عمل في شركتين وجمعية، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب تتراوح بين 1600 إلى 2500 جنيه ، فضلا عن صرف حوافز.



صرح بذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، مشيراٍ إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الفرص المطلوبة تتمثل في 95 فرصة عمل بشركة الشرقية الصناعية للحلويات والشوكولاته علي مهن فني إنتاج ومراقب أمن صناعي ، وأمن إداري، عامل شحن وتوزيع ، وعمال، مؤهل متوسط وعالي وبدون، براتب يتراوح بين 1750 إلي 2000 جنيه.



وفي نفس السياق أشارت إيمان السيد وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالقليوبية إلي أن شركة اتسوكا اتيكو فارما ايجيبت تطلب 5 فرص عمل علي مهن فني سلامة وصحة مهنية ، و فني صيانة مؤهل متوسط وفوق متوسط، براتب يتراوح بين 1800 إلي 2500 جنيه، وشركة دانتيل سلامتكس تطلب 43 فرصة عمل علي مهن عامل إنتاج مسح ، وفحص منسوجات ، و فني أمن صناعي ومراقب جودة، مؤهل متوسط وفوق متوسط عالي.



كما تطلب شركة الجمال لتصنيع الزجاج 29 فرصة عمل علي مهن عامل انتاج ومهندس اتوكاد، ومحاسب، مؤهل بكالوريوس هندسة ، وتجارة ، وبدون ، براتب يتراوح بين 1800 إلي 2400 جنيه، وتطلب جمعية تنمية المرأة "حياتي" 30 فرصة عمل علي مهنة مسئول ائتمان مؤهل عالي بمرتب يتراوح بين 1600 جنيه بالإضافة إلي حوافز.



وأكدت مدير المديرية أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا ، منوه إلى أنه يتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوي العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.



وقالت : إن الطلبات تقدم من الأحد المقبل وحتى استيفاء العدد المطلوب ، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهراً، ماعدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية " بنها - كورنيش النيل - الفلل - بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين في العمل تسهيلا عليهم.