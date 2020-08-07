أخبار مصر | محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية لموقف المريوطية الحضاري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية لموقف المريوطية الحضاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتفقد أعمال إنشاء موقف المريوطية الحضاري والذي تم إنشاءه أعلى القطاع الذى تم تغطيته بمسار ترعة المريوطية، حيث يستهدف المشروع حل المشكلة المرورية المزمنة بتلك المنطقة ونقل موقف سيارات الميكروباص والسرفيس العشوائى المتواجد بمدخل الطريق باتجاه شارع الاهرام بعيدا عن نهر الطريق.

حرص المحافظ على متابعة التجهيزات النهائية للموقف، حيث تفقد دورات المياه وبوابات الدخول والخروج وأعمدة الانارة وارضيات الموقف وأماكن وقوف السيارات والخطوط وبالوعات الأمطار واللافتات والمقاعد الجلوس، وانتظار المواطنين وغرف الخدمات و التحكم و المراقبة للموقف.



حيث شدد المحافظ على تنفيذ كافه التجهيزات وفقا لأعلى المواصفات قبل استلام الأعمال من الشركات المنفذة، مشيرا ان الموقف الحضارى يعد احد المطالب الهامه والملحه للمواطنين المترددين على المنطقة لتيسير الحركة المرورية وانهاء اى تكدسات تسببها انتظار ووقوف سيارات السرفيس بالمنطقة، موجها رئيس جهاز السرفيس بتخصيص موظفين مختصين للإشراف وإدارة الموقف على مدار اليوم لضمان حسن سيره دون اى معوقات وتحقيق العائد الاستثمارى منه والاعتماد على الوسائل الالكترونية فى ادارته وتشغيله.

كما تفقد محافظ الجيزة أعمال استكمال ممشى المريوطية الحضارى موجها بسرعة الانتهاء من القطاعات المتبقية للكورنيش للبدء فى إنشاء وطرح وسائل ترفيهية للمواطنين بطول مسار التطوير كوحدات طعام متنقله وعربات مشروبات للشباب وغيرها من الأنشطة التى يمكن اقامتها لتحقيق عائد استثمارى للمشروع وتوفير أماكن ترفيهية للمواطنين بدون التأثير على الحركة المرورية.



كما تفقد محافظ الجيزة أعمال إصلاح الهبوط بإحدى شرائح محور 26 يوليو حيث تم الانتهاء من الاعمال بشكل كامل موجها مدير مديرية الطرق بالمحافظة بالتنسيق مع الشركة المنفذة ومراجعه مسار الطريق لاصلاح اى شرائح أخرى بحاجة الى تدعيم او صيانة .

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الجوله التى قام بها محافظ الجيزة رافقه خلالها اللواء علاء بدران السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء أحياء الهرم والطالبية ورئيس جهاز السرفيس .



100 ألف جنيه غرامة على شركات النظافة بشارع المجنونة في الجيزة



تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حالة الطرق والنظافة والإشغالات، بعدد من الشوارع بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور؛ للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى الأداء خلال المرحلة الحالية.



وشملت جولة المحافظ، شوارع الشعب وخاتم المرسلين واليابان والسوايسة ومستشفى الصدر وترعة الزمر وترعة عبد العال والعشرين والكونيسة، موجهًا بإزالة أي تعديات للمحال والمنشآت على الأرصفة، والالتزام بخطوط التنظيم ورفع أي أوتاد حديدية أو اشغالات تستخدم في حجز أماكن لركن السيارات.

ووجه المحافظ، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور؛ لوضع حل جزري لأي معوقات مرورية بشارع ناهيا وخاصة السلوكيات الخاطئة لبعض قائدي المركبات بالسير عكس الاتجاه ما يسبب إعاقة مرورية شديدة بالشارع، مشددًا على ضرورة مراجعة اماكن اليوترن والتخطيط المروري للشارع ورفع السيارات المتعدية على الأرصفة لتيسير الحركة المرورية.



وخلال الجولة، قرر محافظ الجيزة توقيع غرامة قدرها 100 ألف جنيه، على شركتي النظافة المسئولة عن نظافة شارع المجنونة بنطاق أحياء العجوزة وبولاق الدكرور، لعدم الالتزام برفع المخلفات مع مجازاة مسئول قطاع النظافة بهيئة النظافة للتقصير في متابعة أعمال رفع المخلفات من قبل الشركات.