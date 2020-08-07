أخبار مصر | الأحد.. انطلاق أول أيام التصويت بالبريد للمصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأحد.. انطلاق أول أيام التصويت بالبريد للمصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، انتهاء جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة لإتمام عمليات تصويت المصريين بالخارج عبر البريد فى انتخابات مجلس الشيوخ، التى تجرى يومى الاحد والاثنين المقبلين.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات فى بيان لها، أن تصويت الناخبين فى الخارج سيكون عبر البريد ولمن سبق وأن سجل نفسه فقط خلال الفترة التى اتاحتها الهيئة من 25 وحتى 31 يوليو الماضى، وهذا يعنى أنه غير مسموح للناخب بالتوجه إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية التى ينتمي إليها ولكن سيكون الاقتراع من خلال إرسال رائ الناخب بالبريد على عنوان بعثته الدبلوماسية.

واضاف ان الهيئة ستتيح للمصريين بالخارج بطاقات إبداء الرأي وإقرار التصويت يومى الأحد والاثنين المقبلين فى الساعة التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات Www.elections.eg.

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وبمجرد إتاحة قيام الناخب بالدخول على الموقع عليه اختيار خانة تصويت الخارج وادخال رقم التسجيل السرى الذى سبق وأن حصل عليه أثناء تسجيل بياناته على الموقع تظهر الاوراق وتكون جاهزة لطباعتها.

وذكرت الهيئة أنه على الناخب القيام باختيار عدد من المرشحين المدونة أسماءهم ورموزهم الانتخابية ببطاقة الاقتراع الخاصة بالنظام الفردي بحيث يكون عدد من اختارهم من المرشحين مساو لعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية التى ينتمي لها الناخب، ثم يصوت بأنتخب اولا انتخب القائمه ببطاقة الاقتراع المخصصة لنظام القوائم، وملء نموذج إقرار التصويت ويوقع عليه من الناخب شخصيا.

ويضع الناخب بطاقتى الاقتراع داخل مظروف لا يدون عليه أى معلومة أو بيانات من الخارج ثم وضعه داخل مظروف آخر ويرفق معه إقرار التصويت وصور ضوئية من بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى، ووثيقة الإقامة بالدول محل التصويت، ويدون على المظروف الثاني من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم ترسل الأوراق للجنة عن طريق البريد المستعجل وذلك من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة خلال يومى 9 و10 أغسطس.