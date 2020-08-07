مصر | ضبط 2.659 طن لحوم فاسدة بكرداسة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 2.659 طن لحوم فاسدة بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "غير مرخصة" بمنطقة كرداسة.

تمكنت مباحث التموين من ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية " غير مرخصة " بدائرة مركز شرطة كرداسة (بمحافظة الجيزة) لحيازته (2،659 طن سلع غذائية "لحوم وكبدة مستوردة) مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وفى سياق آخر، نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك،فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات.

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كانت أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (اثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بإسلوب توصيل الأسلاك مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول الرمل مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات اعترفا بإرتكابهما 6 وقائع بذات الأسلوب بدوائر أقسام (أول الرمل - أول المنتزه - العطارين - سيدى جابر) وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى ثلاثة من عملائهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار مدير أمن الإسكندرية، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.