مصر | ضبط نجار لحيازته 32 قطعة أثرية بقصد الاتجار في المنيا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط نجار لحيازته 32 قطعة أثرية بقصد الاتجار في المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وحدة مباحث السياحة والأثار من القبض على أحد الأشخاص لحيازته على 32 قطعة أثرية بقصد الإتجار بمنطقة المنيا.

أكدت وحدة مباحث قسم السياحة والآثار بالمنيا بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (نجار – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا) بحيازة بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الإتجار.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، تم ضبطه حال تواجده بمسكنه وعثر بحوزته على (32 قطعة وعملة متنوعة يشتبه فى أثريتها)، وبعرض المضبوطات على لجنة من مفتشى أثار المنيا أفادوا بأثريتها وأنها ترجع للعصرين "اليونانى– الرومانى " وتخضع لأحكام قانون حماية الأثار، وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للقطع المضبوطة بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وفي سياق آخر، نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات واقعة مقتل إحدى السيدات وسرقتها بمحافظة الفيوم وضبط مرتكب الواقعة بأحد مراكز المحافظة.

كان تبلغ لمركز شرطة سنورس بمديرية أمن الفيوم من أحد الأشخاص مُقيم بدائرة المركز، بالعثور على جثة (والدته، ربة منزل)، مسجاة بصالة منزلهما وملفوف حول رقبتها قطعة من القماش "إيشارب" وبها كدمة بالرأس وسلامة جميع منافذ المنزل.

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالفيوم إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، مقيم بذات الشارع محل إقامة المجني عليها، له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة، وقرر أنه نظرًا لإقامته بذات الشارع محل إقامة للمجنى عليها وإقامة شقيقته بمنزل ملاصق لمنزل المجنى عليها، فعقد العزم على قتلها وسرقتها.

وأضاف أنه غافل شقيقته "حال تواجدها بمنزل والدتهما" واستولى على مفتاح منزلها وتوجه إليه وقام بالصعود إلى السطح والدلوف إلى منزل المجني عليها، وقام بالتعدى عليها على النحو المشار إليه واستولى على قرطها الذهبى، ومبلغ مالى وهرب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات والأداة المستخدمة.