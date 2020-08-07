مصر | ضبط 1500 نسخة لكتب دراسية بدون تصريح داخل مكتبة بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 1500 نسخة لكتب دراسية بدون تصريح داخل مكتبة بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط قرابة 1500 نسخة لكتب دراسية خارجية بدون تصريح داخل مكتبة بالقاهرة.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عقب تقنين الإجراءات من استهداف (إحدى المكتبات - كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة)، وتم التقابل مع (عامل بالمكتبة) وضبط بداخلها عدد (1460 – ألف وأربعمائة وستون نسخة لكتب دراسية "كتب خارجية") جميعها بدون تصريح بالطباعة والتوزيع من وزارة التربية والتعليم، وبدون فواتير شراء من دور النشر أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

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فى سياق آخر، نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك،فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات.

كانت أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (اثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بإسلوب توصيل الأسلاك مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول الرمل مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات اعترفا بإرتكابهما 6 وقائع بذات الأسلوب بدوائر أقسام (أول الرمل - أول المنتزه - العطارين - سيدى جابر) وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى ثلاثة من عملائهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار مدير أمن الإسكندرية، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.