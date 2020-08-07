مصر | ضبط كيلو استروكس و850 قرص مخدر بالقاهرة (صور)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط كيلو استروكس و850 قرص مخدر بالقاهرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة فى ضبط جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وتحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كمية من مخدر الفودو وزنت 850 جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول).

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ضبط (عاطل، مقيم بالقليوبية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 120 جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول).

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط (صيدلى، إحدى السيدات ) حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهما (850 قرص مخدر - مبلغ مالى - 5 هواتف محمول).

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط (عاطلَين) حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 كيلوجرام- مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة).