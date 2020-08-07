مصر | ضبط شخص سرق 50 ألف جنيه بأسلوب المغافلة فى الأزبكية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخص سرق 50 ألف جنيه بأسلوب المغافلة فى الأزبكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص عقب قيامه بسرقة حقيبة بداخلها 50 ألف جنيه بأسلوب المغافلة بمنطقة الأزبكية.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى إلى سمعها صوت إستغاثة من (أحد الأشخاص وسيدة، مقيمان بمحافظة سوهاج) وقررا حضورهما لمحافظة القاهرة وبحوزتهما حقيبة يد بداخلها مبلغ مالى (50 ألف جنيه) لإجراء عملية جراحية لها، حيث تعرفا على أحد الأشخاص بالقطار "أدلت السيدة بأوصافه التقريبية" وأوهمهما بقدرته على توفير شقة مفروشة لهما بسعر منخفض نظرًا لعمله كسمسار، وعقب وصولهما اصطحبهما لمقهى كائن بمحل الواقعة وقام بمغافلتهما وسرقة حقيبة اليد وبداخلها المبلغ المالى المشار إليه.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث إلى تحديد مرتكب الواقعة وأمكن ضبطه تبين أنه (سائق "توك توك"، ومقيم محافظة المنيا ) وضبط بحوزته (حقيبة اليد المستولى عليها وبداخلها المبلغ المالى) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة".