مصر | ضبط سيارة نقل مُحملة بـ9 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط سيارة نقل مُحملة بـ9 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن الغربية من ضبط سيارة نقل مُحملة بـ 9 طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء.

فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية قيام (تاجر، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور ) بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المُدعم المخصص للمخابز البلدية المدعمة من بعض متعهدى الدقيق المدعم بمدينة قطور لإعادة بيعه بالسوق السوداء بمحافظة القاهرة محققًا من وراء ذلك أرباح طائلة مستخدمًا إحدى سيارات النقل فى ممارسة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور أثناء قيادته السيارة النقل المشار إليها بدائرة مركز شرطة طنطا محملة بعدد (9) طن دقيق بلدى مُدعم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تعافي 1613 مصابا بفيروس كورونا

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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 1613 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 47182 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار الوزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 94875 حالة من ضمنهم 47182 حالة تم شفاؤها، و4930 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.