مصر | ضبط تشكيل عصابى غسـل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابى غسـل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الامنية القبض على ثلاثة من العناصر الإجرامية لقيامهم بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 من العناصر الإجرامية (عنصر إجرامى وزوجته، مقيمان بنطاق محافظة القاهرة – عنصر إجرامى، مقيم بنطاق محافظة جنوب سيناء) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (25 مليون جنيه) تقريبًا.

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نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك،فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات.

كانت أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (اثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بإسلوب توصيل الأسلاك مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول الرمل مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات اعترفا بإرتكابهما 6 وقائع بذات الأسلوب بدوائر أقسام (أول الرمل - أول المنتزه - العطارين - سيدى جابر) وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى ثلاثة من عملائهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار مدير أمن الإسكندرية، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.