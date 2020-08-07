مصر | انتظام حركة المرور في القاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر انتظام حركة المرور في القاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، انتظاما في حركة سير السيارات، وسط مراقبة الطرق والميادين بكاميرات المراقبة التابعة للإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة.
كما ظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.
وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات المرورية الطرق والشوارع الرئيسية كافة.
وشهد كوبري أكتوبر، ونفق الأزهر، وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية، إضافة إلى شارع البطل أحمد عبدالعزيز وجامعة الدول العربية.
كما عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، تواجدها بالشوارع والميادين، وسط انتشار الخدمات المرورية وتواجدها أعلى المحاور، للعمل على إزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع الجانبية، لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.
وانتشر رجال المرور بربوع المحافظتين، لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد المخالفات المرورية بأنواعها شتى، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور.
تطورات كورونا في مصر:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 1716 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 48898 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 131 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 95006 حالات من ضمنهم 48898 حالة تم شفاؤها، و4951 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
كما قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حظر دخول جميع القادمين إلى مصر سواء برا أو بحرا أو جوا دون أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من الوصول إلى مصر.