مصر | انتظام حركة المرور في القاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر انتظام حركة المرور في القاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، انتظاما في حركة سير السيارات، وسط مراقبة الطرق والميادين بكاميرات المراقبة التابعة للإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة.

كما ظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات المرورية الطرق والشوارع الرئيسية كافة.

وشهد كوبري أكتوبر، ونفق الأزهر، وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية، إضافة إلى شارع البطل أحمد عبدالعزيز وجامعة الدول العربية.

كما عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، تواجدها بالشوارع والميادين، وسط انتشار الخدمات المرورية وتواجدها أعلى المحاور، للعمل على إزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع الجانبية، لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع المحافظتين، لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد المخالفات المرورية بأنواعها شتى، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور.