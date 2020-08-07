شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثمانين لشابين غرقا في نهر النيل بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت فرق الإنقاذ النهري بالمنيا من انتشال جثمانين لشابين غرقا في نهر النيل بمركزي المنيا وسمالوط. تلقي اللواء محمود خليل ، مدير امن المنيا ، إخطارا من عمليات النجدة بغرق شابين بمجرى نهر النيل، أحدهما أمام قرية الحوارتة بمركز المنيا ، والثاني أمام قرية ساقية داقوف بمجري البحر اليوسفي بمركز سمالوط . تمكنت فرق الإنقاذ النهري بالتنسيق مع الأهالي في انتشال جثتي الشابين . وتحرر محضرين بالواقعتين وتولت النيابة العامة التصرف. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

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