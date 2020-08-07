شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمرات شعبية لدعم مرشحي مجلس الشيوخ في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل ساعات من الصمت الانتخابي استعدادا لإجراء عمليات التصويت بالداخل والخارج لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ المصري؛ عقد المرشحين مؤتمرات انتخابية وأقاموا مسيرات بالشوارع والميادين أملا في الفوز ب 5 مقاعد فردية خصص لأبناء المحافظة.

وحرص حسام عبدالوهاب عبدالرازق، حفيد الشيخ مصطفي عبدالرازق، على المشاركة في مؤتمر جماهيري عقدته خديجة هانم لملوم بقصر العائلة بمركز مغاغة، لدعم قائمة حزب مستقل وطن التي يعتليها والدة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية السابق ورئيس الحزب، وأيضا دعم مرشحي الحزب بنظام الفردي.

وطالب «حسام» المشاركين بضرورة الحشد الجماهيري أمام وداخل اللجان، للتصويت لمرشحي الحزب، أملا في فوز المستقلين من الجولة الأولي.

كما حرض محمد عثمان القاياتي، حفيد الشيخ مصطفي القاياتي، المرشح المستقبل «فردي» على عقد لقاء موسع بالقاعة الملحقة بمسجد الشيخ القاياتي، للمطالبة بدعمة في الانتخابية وإعادة مقعد جده الشيخ كامل القاياتي الذي شغل مقعد مجلس الشورى لأكثر 32 عاما.

وحرص مرشحي حماه الوطن، والمؤتمر على عقد مؤتمرات ومسيرات جماهيرية بالسيارات والسير على الأقدام لتوعية المواطنين بالخروج والتصويت لصالحهم في الانتخابات.

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مؤتمرات دعم الشيوخ

مؤتمرات دعم الشيوخ