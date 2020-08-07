شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: 5 آلاف متدرب في 123 دورة بمركز سقارة للتدريب 2020/2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام التدريبي 2020 / 2021، والتي تتضمن 123 دورة يستفيد منها نحو 3980 متدرب من كافة المحافظات.

وقال «شعراوي»، في تصريحات صحفية الجمعة، إنه من المقرر أن تبدأ خطة التدريب اعتباراً من 22 / 8 /2020 وحتى 30 / 6 /2021، بإجمالي (40) أسبوع تدريب، مشيرا إلى أن الخطة التدريبية تتضمن إجراء 16 اختباراً لتحدي المستوى في 8 دورات بإجمالي 1064 متدرب ليصل إجمالي المستفيدين من الدورات والاختبارات (5044) متدرب.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تولي إهتماماً كبير لمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية بما يساعد في رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم الوظيفية، لافتا إلى أن الوزارة تسعى بصورة مستمرة لتطوير منظومة التدريب على مستوى العاملين بالديوان العام وكافة المحافظات وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الادارية والادارات الأكثر تأثيراً في إصلاح منظومة الجهاز الادارى بالمحافظات ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة وواطلاعهم على آخر مستجدات العمل من قوانين وتشريعات مما يؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ونشر معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد .

وأوضح أنه تم خلال الخطة التدريبية الجديدة استحداث دورات جديدة بإجمالي 44 دورة تدريبية، لافتاً إلى أنه نظراً للظروف الحالية والإجراءات التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد تم خفض عدد المتدربين عن السنوات السابقه ووضع خطه للتعايش الآمن مع فيروس كورونا خلال الدورات التدريبية.

وأشار «شعراوي»، أن خطة التعايشة تتضمن تقليل عدد المتدربين في كل قاعة تدريب، وكذلك عمليات التسكين للمتدربين وتعديل فترات استخدام الكافتيريا والمطعم لتقليل أعداد المتواجد بهم على أقصى درجة ممكنة لمراعاة التباعد الاجتماعي قدر الإمكان مع زيادة عدد الأتوبيسات المستخدمة في نقل المتدريب من وإلى مركز سقارة للتدريب .

وأوضح وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم تعقيم قاعات ومستلزمات التدريب وغرف الإقامة وأماكن التجمع يومياً، وتوريد وتركيب بوابات للتعقيم واستخدام المطهرات الشخصية وانتداب عدد من الأطباء بمركز سقارة وتوفير أجهزة الكشف الطبي واستخدام الكمامات الواقية والتنسيق مع مستشفى البدرشين العام في حالة ظهور أي حالة مرضية للمتدريبن أو المدربين .

وشدد الوزير على ضرورة أن تشمل الترشيحات في البرامج التدريبية العاملين في دواوين عموم المحافظات وجميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية لإعطاء فرصة التدريب لجميع العاملين بالإدارة المحلية، لافتاً إلى أن جميع العاملين بالإدارة المحلية لهم حق الترشيح للدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة مما تنطبق عليهم الشروط التي تم إرسالها لكافة المحافظات .

وتابع «شعراوي»، أن محاور التدريب في الخطة الجديدة تضمنت عدد من الموضوعات من بينها الإصلاح الإداري والتحول الرقمي والإعلام والتواصل المجتمعي والمراكز التكولوجية ومراكز خدمات المواطنين وإعداد مدربين tot وإعداد قادة المستقبل ومديري المشروعات والإدارة المالية واللغة الإنجليزية وتنمية الموارد البشرية.

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وذكر «شعراوي»، أن الخطة التدريبية سوف تستهدف عدد من الإدارات المهمة وعلى رأسها مراكز المعلومات والهندسية والبيئة والتدريب والأزمات وخدمة المواطنين والتخطيط والرقابة والعقود والمشتريات والتعاقدات الحكومية والمناطق الصناعية والشؤون القانونية والموازنة وتكافؤ الفرص وأملاك الدولة والتسويق والإعلانات والتنظيم والشؤون الإدارية والموارد البشرية والمراكز التكنولوجية والإشغالات والمحلات والتفتيش والأمن ومكاتب المحافظين والمكاتب الفنية للمحافظين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقروض والتخطيط العمراني والمتغيرات المكانية والإعلام والعلاقات العامة .

ووجه وزير التنمية المحلية سكرتيري عموم المحافظات بالاشراف المباشر على عمليات ترشيح المتدربين ومتابعه تطور أداؤهم بعد التدريب وانعكاس التدريب على تحسين الخدمات والعمل بالمحليات، لافتا إلى تلقي ترشيحات الراغبين في التدريب أو خوض اختبارات تحديد المستوى ورقيا وأونلاين، لاتاحة الفرصة لأكبر عدد في طلب الترشح للتدريب.